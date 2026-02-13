Військовий служив в десантно-штурмовій бригаді РФ

Правоохоронці передали до суду кримінальну справу 44-річного командира групи десантно-штурмової бригади РФ, взятого в полон на Сумщині. Уродженцю Добропілля Донецької області загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у п’ятницю, 13 лютого, з початком війни у 2014 році, українець втік до Росії і оселився в Тулі. В березні 2025 року він добровільно перейшов на бік ворога та уклав контракт із 83 окремою десантно-штурмовою бригадою повітряно-десантних військ РФ, зайнявши посаду командира групи.

Після місячного вишколу в Луганську та служби в російському Курську, у травні 2025 року бойовика разом з підрозділом передислокували на територію Сумщини.

«Протягом травня-червня 2025 року він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони України, охороняючи захоплені агресором територій. За “бойові успіхи” поблизу села Біловоди отримав звання “молодшого лейтенанта”», – розповіли у прокуратурі.

Військовослужбовці ЗСУ взяли російського командира в полон 1 липня 2025 року. За держзраду та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України) чоловіку загрожує довічне ув’язнення.