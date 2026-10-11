Внаслідок атаки російських безпілотників загинули двоє людей, ще одна людина дістала травми

В Івано-Франківську внаслідок атаки російських безпілотників загинули двоє людей, ще одна людина дістала травми. Також відомо про пошкодження будівлі. Про це у неділю, 11 жовтня, повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук та мер міста Руслан Марцінків.

За словами Онищук, наразі підтверджено пошкодження однієї будівлі. Інформацію про інші можливі руйнування продовжують уточнювати. На місці події працюють екстрені служби та профільні фахівці, які ліквідовують наслідки російської атаки.

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Онищук закликала жителів області не наближатися до уламків збитих безпілотників та інших підозрілих предметів, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Марцінків також повідомив пошкодження після ворожого удару.



«Наші служби вже працюють на місці. Допоможемо закрити вибиті вікна. Відзавтра постраждалі мешканці та підприємці зможуть подавати заяви на допомогу в ЦНАПі – можна через єВідновлення та міську програму», – написав він.

Паралельно російські війська завдали удару по передмістю Харкова. Влучання по продовольчому магазину забрало життя трьох людей, ще щонайменше дев’ятеро дістали поранення. Серед постраждалих є дитина.

Нагадаємо, вранці 11 жовтня російські війська атакували Сарненський район Рівненської області. Унаслідок удару є поранені, пошкоджень зазнали житлові будинки та адміністративна будівля старостинського округу.