Аварія сталася поблизу села Мислівка Вигодської громади

Смертельна ДТП сталася ввечері 11 березня поблизу села Мислівка Вигодської громади. Вантажний тягач MAN з’їхав з дороги і перекинувся, 46-річний водій загинув на місці.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 12 березня, аварія сталася напередодні близько 20:00.

«46-річний водій вантажного тягача MAN на повороті під нахилом не впорався із керуванням та допустив виїзд за межі проїзної частини і перекинувся. В результаті ДТП керманич загинув на місці», – інформують правоохоронці.

Тіло загиблого з понівеченої автівки за допомогою гідравлічного інструменту діставали рятувальники. Щоб запобігти пожежі, вони від’єднали клеми акумуляторної батареї вантажівки. За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого, поліція відкрила кримінальну справу.