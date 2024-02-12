Аварія сталася у селі Пнів Пасічнянської громади

Смертельна аварія сталася вранці 11 лютого в селі Пнів Пасічнянської громади. 30-річний водій Audі А6 з’їхав з дороги і перекинув машину. Від отриманих травм він загинув на місці, його пасажира госпіталізували.

Як повідомилиу поліції Івано-Франківської області 12 лютого, за кермом автівки був 30-річний мешканець Пасічнянської громади.

«За попередньою інформацією, керуючи автомобілем Audі А6, рухаючись заокругленою ділянкою дороги, він виїхав за межі проїзної частини вліво та допустив багаторазове перекидання автомобіля. Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці пригоди», – інформують у поліції.

У ДСНС розповіли, що діставали тіло загиблого за допомогою гідравлічного інструменту.

«Також на місці ДТП рятувальники від'єднанали клеми акумуляторної батареї на автомобілі, щоб запобігти виникненню пожежі», – зазначили в ДСНС.

Тіло загиблого діставали за допомогою гідравлічного інструменту

24-річного пасажира Audі А6, мешканця Пасічнянської громади, з травмами доставили у лікарню. За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого, відкрито кримінальну справу.