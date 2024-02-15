Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на більшу площу

Вранці 15 лютого під час атаки Росії на українські міста сили протиповітряної оборони збили ракету над Івано-Франківською областю. Внаслідок падіння уламків на території господарської будівлі у Рогатинському районі сталася пожежа. Її погасили, постраждалих нема.

Першою про роботу ППО на Прикарпатті повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

«Під час ранкової тривоги наші захисники неба збили ворожу ціль на території області. Внаслідок падіння уламків відбулося незначне загорання покрівель господарських будівель. Завдяки оперативній роботі наших рятувальників пожежу ліквідовано. На щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань», – написала Світлана Онищук у Telegram.

Як уточнили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, уламки збитої ракети впали на територію господарства одного з сіл у Рогатинському районі.

«Уламки ворожої ракети впали на Рогатинщині, внаслідок чого виникла пожежа крівлі та грубих кормів в господарській будівлі на площі 10 м2. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на більшу площу», – інформують у ДСНС. Про яке саме село йдеться у ДСНС не повідомляють.

Нагадаємо, 15 лютого Росія випустила по українським містам 26 ракет, 13 з яких вдалося знищити. Зокрема РФ атакувала Львів – у межах міста було чутно щонайменше чотири вибухи. Ворожу ракету збили на Хмельниччині. У Запоріжжі є влучання в обʼєкт інфраструктури, одна людина постраждала, а на Полтавщині росіяни поцілили в складське приміщення в Миргородському районі. У Києві працювала протиповітряна оборона, було чутно вибухи.