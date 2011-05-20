На Прикарпатті психічно хвора жінка до смерті забила молотком свою семирічну доньку

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 12:566110

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На Прикарпатті психічно хвора жінка до смерті забила молотком свою семирічну доньку
Після затримання жінка повідомила поліції, що має психічний розлад

В Івано-Франківській області психічно хвора жінка молотком убила власну семирічну доньку. Про це повідомляють на сайті місцевої поліції.

«Уродженка Закарпатській області 1986 р.н., місцева жителька, раніше не судима, яка, за її словами, перебуває на психіатричному обліку, на ґрунті психічних розладів вирішила позбавити життя свою малолітню доньку, 20.05.2011 року народження», – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Жінка завдала дівчинці кількох ударів молотком по голові. Дитина дістала важкі тілесні ушкодження, зокрема відкриту черепно-мозкову травми, перелом кісток склепіння черепа, та померла на місці.

Зазначається, що вбивство сталося вночі 28 березня в одному з сіл Косівського району. Жінку наразі затримали, їй інкримінують ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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