П'ятеро неповнолітніх бігали наввипередки по кризі, коли один з них провалився по пояс у воду

На Рівненщині поліція склала адмінпротоколи на п'ятьох батьків, діти яких без нагляду бавились на льоду. В якийсь момент один з підлітків провалився у воду. Відео інциденту опублікували в соцмережах, таким чином поліція змогла ідентифікувати всіх дітей і згодом знайти їхніх батьків.

Відеозапис з місця інциденту поліцейські побачили у понеділок, 13 лютого. На ньому видно, п'ятеро неповнолітніх бігають по кризі на водоймі, але в якийсь момент один з підлітків провалився під лід і опинився по пояс в крижаній воді.

«Працівники ювенальної превенції спільно із поліцейським офіцером громади Сарненського районного відділу поліції встановили особи всіх дітей, які бавилися у небезпечному місці. Всі вони — жителі села Тинне: 13-ти, 14-ти, двоє 15-их, 16-ти та 17-ти років. З'ясувалося, що вказана подія відбулась іще дев’ятого лютого», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Зі слів підлітків, вони знали, що водойма не глибока, тому вирішили її випробувати. На батьків усіх дітей поліцейські склали адмінпротоколи за статтею 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей). Їм загрожує по 850 грн штрафу. Крім того, батьків попередили про суворішу відповідальність у разі повторного недогляду за дітьми надалі.

Нагадаємо, 11 лютого у Рівному стався нещасний випадок: на ставку у свій день народження втонув 14-річний підліток, який вийшов на тонку кригу.