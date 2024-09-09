Аварія на трасі Городище – Рівне – Старокостянтинів сталася 7 вересня

Поблизу села Рокитне Костопільської громади водій автомобіля Renault Kangoo збив 59-річного велосипедиста, який раптово виїхав на проїзну частину. Останній від отриманих травм загинув на місці події. Про це повідомили 9 вересня у пресслужбі поліції Рівненщини.

Аварія на трасі Городище – Рівне – Старокостянтинів сталася 7 вересня близько 17:20. За даними слідства, водій автомобіля Renault Kangoo, 20-річний житель Житомирської області, допустив наїзд на велосипедиста. Потерпілий загинув на місці події – медики лише констатували його смерть.

«Попередньо відомо, що 59-річний костопільчанин їхав у попутному напрямку велосипедом по узбіччю та різко виїхав на проїзну частину дороги, повертаючи ліворуч», – зазначають у поліції.

Відомо, що 20-річний водій фургона на момент вчинення ДТП був тверезий.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.