Внаслідок ДТП легковик зазнав критичних ушкоджень, а його пасажир і водій загинули

На Рівненщині внаслідок аварії на трасі Київ – Чоп загинули двоє людей. Йдеться про водія та пасажира легковика, який зіткнувся з вантажівкою неподалік селища Гоща.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 10:00 у середу, 6 грудня, у селі Горбаків Бабинської громади. До правоохоронців звернулись медики, які приїхали на місце ДТП.

«54-річний киянин, водій автомобіля Dacia Logan, із невстановлених поки причин допустив зіткнення із напівпричепом попутної вантажівки DAF під керуванням 65-річного жителя Волинської області. Водій легковика та його пасажир, 89-річний житель Києва, від отриманих травм загинули на місці події», – йдеться у повідомленні.

Загиблих із понівеченого легковика дістали рятувальники. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років тюрми.