На Рівненщині потяг збив літнього чоловіка

У суботу, 4 жовтня, у Дубенському районі Рівненської області потяг на смерть збив 75-річного чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Подія трапилась близько 05:30 у селі Верба. За даними правоохоронців, 75-річний житель села із велосипедом в руках переходив колії та потрапив під поїзд сполученням «Ворохта-Чоп-Київ». Машиніст поїзда екстрено загальмував, але чоловіка все одно затягло під рейки повітряною хвилею.

«Пенсіонера із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи його врятувати не вдалося: через кілька годин він помер», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки залізничного транспорту, що спричинило смерть людини (ч. 3 ст. 276 КК України).

Нагадаємо, 4 серпня в селі Бадівка на Рівненщині пасажирський потяг збив на смерть 67-річну жінку, яка переходила колії у невстановленому місці.