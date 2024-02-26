У Рівненському районі п'яний водій на BMW в'їхав у Toyota

У неділю, 25 лютого, поблизу селища Клевань Рівненського району сталася ДТП за участю двох легковиків. В одного з водіїв патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Крім того, виявилося, що він не мав права керувати транспортним засобом. На чоловіка склали три адмінпротоколи.

Як повідомила патрульна поліція Рівненської області 26 лютого, на трасі Устилуг – Луцьк – Рівне водій BMW не дотримався дистанції та швидкості руху, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Toyota.

«Інспектори під час спілкування виявили у водія BMW ознаки алкогольного сп'яніння, результат – 2,56 проміле. Під час перевірки патрульні з'ясували, що чоловік вже раніше притягався до відповідальності за аналогічне порушення та був позбавлений права керування», – йдеться у повідомленні.



Правоохоронці склали на чоловіка три адмінпротоколи: за ч. 2 ст. 130 (повторне протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП; за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП; за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП. За скоєне йому загрожує штраф у розмірі 34 тис. грн.