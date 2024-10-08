З 2022 року проросійський політик Євген Червоненко одягає військову форму

Радивилівський райсуд Рівненської області 3 жовтня оштрафував на 153 грн скандального політика та екснардепа Євгена Червоненка за відмову зупинитися на вимогу поліції.

Інцидент 64-річного Євгена Червоненка із патрульними трапився у липні 2024 року на трасі «Київ-Чоп» поблизу Радивилова. Широкому загалу про це стало відомо після того, як волонтер Сергій Стерненко 10 вересня опублікував скриншот з сайту суду, на якому йдеться, що справу Євгена Червоненка кваліфікували за статтею про п'яне водіння. Однак 3 жовтня Радивилівський райсуд повідомив, що на сайт суду потрапила неправдива інформація і відповідального за її оприлюднення працівника вже покарали.

«Суд провів службове розслідування щодо висвітлення в інтернеті факту притягнення Євгена Червоненка до відповідальності за статтею 130 КУпАП (п'яне водіння). Дисциплінарна комісія встановила факт неналежного виконання посадових обов’язків працівником суду, якого притягнули до відповідальності. Також встановили, що матеріали про притягнення Червоненка за ст. 130 КУпАП не складали й до Радивилівського районного суду не надходили», – розповіли у Радивилівському суді.

У тому ж повідомленні суду йдеться, що 25 липня до суду надійшли матеріали, що Євген Червоненко не зупинився на вимогу поліції (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП). Водночас Сергій Стерненко з посиланням на власні джерела повідомляв, що політик був п'яним, чинив опір поліцейським й заявляв, що його не можна чіпати, бо він військовий.

«У липні на трасі «Київ-Чоп» Євген не зупинився на вимогу патрульних. Його наздогнали й виявили, ознаки алкогольного спʼяніння. Червоненко почав кричати, що його не можна чіпати, бо він військовий, грозився подзвонити "серйозним людям". За інформацією з моїх джерел, Червоненка мають відмазати, винними зробити патрульних, а справу про водіння у нетверезому стані закрити. Дуже не рекомендую суду і керівництву патрульки плювати на закон та відмазувати зрадника України», – написав Сергій Стерненко 10 вересня, опублікувавши скріншот зі сторінки суду і фото Червоненка у військовій формі. На грудях політика видно погон майора.

Євген Червоненко та скриншон з сайту суду. Зображення зі сторінки Сергія Стерненка

В опублікованій 8 жовтня постанові Радивилівського райсуду йдеться, що Червоненко отримав 153 грн штрафу. Також він має сплатити 605 грн судового збору. Постанову, яку можна оскаржити у Рівненському апеляційному суді, винесла суддя Олена Делалова, яка до того працювала в Генічеському районному суді на Херсонщині.

Зазначимо, що аналітично-адвокаційний центр «Фундація DEJURE» звернувся до суду з клопотанням про онлайн-трансляцію засідань, оскільки інформація про Євгена Червоненка має суспільний інтерес і заслуговує на розголос. Проте суддя Олена Делалова відмовила «Фундації DEJURE». Своє рішення суддя мотивувала тим, що Червоненко обіймав високі посади в минулому, а сьогодні він начебто більше не є посадовцем, відтак суспільного інтересу немає.

Нагадаємо, що 64-річний Євген Червоненко з 2002 по 2005 рік був народним депутатом від блоку Віктора Ющенка й відповідав за охорону, коли президента отруїли. Після цього Червоненко підтримав Віктора Януковича. З 4 лютого по 28 вересня 2005 рік він був міністром транспорту і зв'язку. Після цього до 2007 року Червоненко був головою Запорізької ОДА. Крім цього, політик працював в Агентстві з питань підготовки та проведення Євро-2012, Київській міській держадміністрації, Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій тощо. У 2014 та 2019 роках він невдало балотувався до Верховної Ради, як самовисуванець. Червоненко був частим політичним коментатором на каналах держзрадника Віктора Медведчука, називав війну «громадянською» й наполягав на переговорах з Росією.

У 2022 році Євген Червоненко почав ходити у військовій формі. Історик та депутат Володимир В'ятрович повідомив, що Червоненко є підполковником ГУР МО. Блогер Сергій Стерненко також розповідав, що Червоненко у 2022 році влаштував скандал на АЗС в Яремчі на Прикарпатті й заявляв, що має «документи ЗСУ».