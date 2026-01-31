Тіло пішохода виявили на наступний день після аварії

У Рівненському районі 26-річний мешканець Тернопільщини на смерть збив пішохода та втік з місця події. Його розшукали та затримали, повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області у суботу, 31 січня.

ДТП сталося неподалік від села Шубків на Рівненщині. Поліцію про тіло невідомого чоловіка повідомив 59-річний місцевий мешканець 30 січня.

Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 25-річний мешканець села Нова Українка. Причиною смерті стало ДТП – на місці події виявили уламки автомобіля, який збив чоловіка.

Поліція зʼясувала, що аварія сталася близько 20:00 29 січня. Пішохода збив 26-річний мешканець Тернопільської області, який керував авто Jeep Cherokee. Замість того щоб зупинитися та надати постраждалому допомогу, водій втік з місця події.

«У подальшому правоохоронці встановили, що кермувальник навіть намагався приховати сліди злочину: орієнтовно через годину після автопригоди зловмисник зателефонував на спецлінію 102, вказавши свої неправдиві дані, та повідомив про викрадення позашляховика. А вранці здійснив ще один дзвінок, що нібито знайшов автівку», – повідомили у пресслужбі поліції.

Водія затримали та помістили під варту. Йому повідомили про підозру. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.