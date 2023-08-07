Усі службові собаки-переможці – породи німецька вівчарка

На Рівненщині відбулися змагання службових собак-детекторів з різних правоохоронних підрозділів. Службові пси змагались у тому, хто знайде швидше знайде заховану вибухівку. Переможцем змагань став пес поліцейської-кінологині з Ірпеня.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, турнір, організований Кінологічною Спілкою України, проводили впродовж 5 та 6 серпня. У ньому взяли участь 20 учасників разом зі своїми вихованцями – представники Головного управління розвідки, Управління Державної Охорони України, поліцейські зі столиці, Київської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Житомирської, Черкаської, Волинської та Рівненської областей.

Кінологічні пари шукали вибухівку у транспорті, багажі, приміщеннях та на відкритій місцевості. Першість визначали за швидкістю виконання вправи та за результатом – кількістю виявлених закладок.

«Переможцями стали поліцейська-кінологиня з Ірпеня зі своїм вихованцем – Паном, другими – викладачка Житомирської Академії Поліції та її підопічна Зента, третіми – кінолог із поліції Сумщини зі своїм чотирилапим напарником Барні. Усі службові собаки-переможці – породи німецька вівчарка», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у призерах змагань в окремих номінаціях опинились представники Управління державної охорони з Києва, підрозділу Головного управління розвідки та із Кінологічного Центру Києва.