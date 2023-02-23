Переселенцям вручили ключі від 12 модульних будиночків

У Радивилівській громаді на Рівненщині відкрили модульне містечко для переселенців. Всього у 12 будиночків заселяться близько 40 людей. Перевагу надавали офіційно працевлаштованим переселенцям, сім'ям військових та людям з інвалідністю.

Як повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль, у четвер, 23 лютого, він вручив переселенцям ключі від 12 модульних будиночків. «В будиночки поселяться сім’ї переселенців, які мешкають в громаді. Пріоритет надавали для офіційно працевлаштованих ВПО; мамам з дітьми, чоловіки яких є військовослужбовцями; людям з інвалідністю; вузькопрофільним спеціалістам, яких потребує громада тощо», – пояснює Віталій Коваль.

Будиночки утеплені, витримують температуру до -40 градусів за Цельсієм. Мають автономне опалення. Тут облаштована кухня, душова, є шафа, двоспальне ліжко та двомісний диван.

Модульні помешкання виготовило підприємство «Лайф Буд», релоковане з Харківщини на Рівненщину. До війни вони займалися монтажем теплоізоляції, а вже на Рівненщині перекваліфікувалися – стали робити модульні будинки.

Новостворене містечко знаходиться на території Радивилівської територіальної громади. Ця громада займає друге місце в області з прийнятих переселенців у співвідношенні до місцевого населення.