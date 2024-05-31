На трасі Київ - Чоп кросовер збив жителя села Синів

У четвер, 30 травня, поблизу села Терентіїв Рівненського району сталася ДТП, в якій загинув 63-річний пішохід. Про це повідомили у прес-службі поліції області.

Аварія на трасі Київ – Чоп сталася близько 22:00. За інформацією правоохоронців, 63-річний житель села Синів переходив проїзну частину у невстановленому місці на неосвітленій ділянці дороги.



«Наїзд на пішохода допустив 42-річний житель Київщини, який керував кросовером BMW X5. За результатами освідування, він був тверезий», – зазначають поліцейські.





Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.