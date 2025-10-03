Смертельна аварія сталася 2 жовтня поблизу села Тараканів Рівнеенської області

По обіді 2 жовтня поблизу села Тараканів Дубенського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з легковиком, що їхав у волонтерській колоні, загинув 76-річний водій автомобіля ВАЗ. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

Аварія сталася у четвер, 2 жовтня, близько 15:00 на трасі Київ – Чоп. За даними слідства, неподалік села Тараканів 76-річний водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не пропустив Ford Ranger під керуванням 33-річного жителя Тернопільської області, який рухався у складі волонтерської колони.

«Унаслідок зіткнення пенсіонер тяжко травмувався. Під час реанімаційних заходів він помер. Пасажирку ВАЗа, 73-річну дружину водія, із політравмою госпіталізували до реанімації», – зазначають правоохоронці.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.