Водій напав на правоохоронця в ніч з 29 на 30 січня в Острозі

На Рівненщині п’яний 54-річний водій, якого зупинили за їзду під час комендантської години та порушення ПДР, побив правоохоронця. Порушника затримали, щодо нього відкрили кримінальне провадження, яке передбачає до п’яти років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався в ніч з 29 на 30 січня у Острозі. Під час патрулювання у комендантську годину на одній із вулиць міста екіпаж поліції помітив автомобіль Volkswagen Golf. Утім, водій вимогу про зупинку проігнорував і додав швидкість, після чого також проігнорував на перехресті знак «проїзд без зупинки заборонено».

«Інспекторам вдалося зупинити порушника: керманич, 54-річний житель села Дертка сусідньої Хмельницької області, за зовнішніми ознаками перебував у стані алкогольного сп’яніння. Однак, він відмовився від проходження огляду. Коли один із інспекторів складав адмінматеріали, порушник почав нецензурно виражатися на адресу іншого поліцейського та шарпати його за формений одяг», – повідомляють у поліції.

Чоловік також побив інспектора: у потерпілого правоохоронця діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої та осаднення.

Слідчі затримали 54-річного чоловіка. Він пройшов медогляд, який підтвердив, що порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 ККУ (насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до п’яти років тюрми. Крім того, на порушника склали шість адмінматеріалів за порушення правил ПДР.