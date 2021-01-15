На Самбірщині троє підлітків постраждали внаслідок наїзду автомобіля. Дорожньо-транспортна пригода сталася у четвер, 14 січня, у с. Конів Самбірського району. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, близько 21:00 автомобіль Škoda Fabia здійснив наїзд на пішоходів.

За попередньою інформацією, діти йшли по узбіччю неосвітленої дороги. Внаслідок наїзду троє дітей 2006 та 2007 року народження отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості та були госпіталізовані.

За кермом автомобіля перебувала місцева мешканка.

Обставини події встановлюють. У поліції підтвердили інформацію про наїзд та пообіцяли повідомилти деталі ДТП згодом.