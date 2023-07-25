За кермом Renault Trafic, який збив дитину, був 49-річний мешканець Львова

У понеділок, 24 липня, на Сихові у Львові 49-річний водій мікроавтобуса Renault Trafic збив семирічного пішохода. Дитину з травмами госпіталізували до лікарні.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 18:20 на вул. Зубрівській. 49-річний водій мікроавтобуса Renault Trafic, мешканець Львова, здійснив наїзд на семирічного пішохода.

Унаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. За попередніми даними від медиків, дитину госпіталізували з переломом передпліччя та іншими травмами. Обставини ДТП в поліції не уточнили.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.