На Сколівщині згорів дерев’яний житловий будинок

Внаслідок пожежі згорів будинок

Подія сталася на Сколівщині у неділю, 22 березня. Вогонь знищив житловий будинок. Як повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС, о 14:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Мита Сколівського району.

«Як з'ясувалось пожежа виникла в дерев’яному житловому будинку. На момент прибуття вогнеборців вогонь повністю охопив будівлю. Внаслідок пожежі знищено житловий будинок», – зазначено у повідомленні.

Фото ГУ ДСНС Львівщини

Пожежу вдалося ліквідувати о 16:18.

Вогнеборцям вдалося врятувати сусідню будівлю від знищення вогнем.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють.