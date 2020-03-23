На Сколівщині згорів дерев’яний житловий будинок
Унаслідок пожежі ніхто не постраждав
Суспільство — Ольга Гринько, сьогодні, 10:513850
Внаслідок пожежі згорів будинок
Подія сталася на Сколівщині у неділю, 22 березня. Вогонь знищив житловий будинок. Як повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС, о 14:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Мита Сколівського району.
«Як з'ясувалось пожежа виникла в дерев’яному житловому будинку. На момент прибуття вогнеборців вогонь повністю охопив будівлю. Внаслідок пожежі знищено житловий будинок», – зазначено у повідомленні.
Фото ГУ ДСНС Львівщини
Пожежу вдалося ліквідувати о 16:18.
Вогнеборцям вдалося врятувати сусідню будівлю від знищення вогнем.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють.
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