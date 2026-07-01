ДТП сталася у селі Руда Гніздичівської громади

У Стрийському районі, у вівторок, 30 червня, 48-річний водій автомобіля Opel Zafira з'їхав у кювет, вилетів з автівки і загинув на місці. Про це повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, у середу, 1 липня.

За попередньою інформацією, 30 червня близько 16:10 на автодорозі Гайок-Добротвір у селі Руда Гніздичівської громади Стрийського району 48-річний мешканець села Честині Жовтанецької громади, кермуючи автомобілем Opel Zafira, не впорався з керуванням, через що автомобіль з'їхав у кювет. Унаслідок аварії водій випав із автівки і загинув на місці ДТП. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.