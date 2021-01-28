Зловмисники викрали нафти на 20 млн грн

У Сумській області співробітники Служби безпеки України викрили розкрадання нафти на 20 млн грн. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Схему організувала група осіб із Роменського району області. Зловмисники регулярно робили врізи у нафтопровід, через які зливали нафту. Незаконно відібрану продукцію вони зберігали на облаштованій неподалік «нафтобазі». Після чого викрадену нафту вивозили у сусідні регіони, де на підпільних мінізаводах переробляли на пальне.

відео СБУ

Правоохоронці затримали організатора та двох учасників групи під час чергового врізу. У них вилучено 20 тонн викраденої нафти і транспорт, яким перевозили крадену нафту. Під час обшуку правоохоронці виявили спеціальне обладнання та інші докази незаконної діяльності.

Провадження розпочато за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) та ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу.