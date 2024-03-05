На відкритій місцевості зайнялась суха трава та очерет

Ввечері у вівторок, 5 березня, у Дарницькому районі Києва на Осокорках на відкритій місцевості зайнялась суха трава та очерет. Як повідомили в КМДА, рятувальники вже на місці та роблять усе, щоб запобігти поширенню вогню та локалізувати загоряння «травʼяного настилу та очерету поблизу озера Тягле».

У ДСНС уточнили, що площа пожежі становить близько 3 гектарів. Наразі на місці працюють 6 одиниці техніки. Гасіння пожежі ускладнено відсутністю шляхів підʼїзду для пожежної техніки, адже територія підтоплена

«Сюди складно під’їхати, тому працює аеророзвідка. Бо зараз проїзду немає там, де показує на карті», — розповів речник ДСНС в коментарі «Суспільному».

Він додав, що причини загоряння встановлюватимуть правоохоронці після того, як загасять пожежу.

Тим часом в ГО «Екопарк Осокорки» пов’язують пожежу зі столичною забудовою «Stolitsa Group».

«Друзі, у нас біда! На ділянці, що межує із скандальною забудовою «Stolitsa Group» хтось здійснив підпал! Кілька днів тому невідомі писали нам в чат про підпал і потім видалили повідомлення. Таким чином, знищується все живе, щоб потім було легше розширювати забудову», – йдеться у повідомленні в Instagram.

Зазначимо, що у липні 2022 року забудовник «Столиця груп» відновив будівельні роботи на території навколо озер Тягле та Небреж у Києві. Доступ до озер був заблокований нібито через мінування території. Сама територія, яку намагається забудувати «Stolitsa Group», охоплює два ландшафтні заказники місцевого значення: «Озеро Тягле» та «Осокорківські луки».

Власницею Stolitsa Group є бізнесвумен Владислава Молчанова. Її бізнес-партнер Денис Москаль очолює Постійну комісію Київради з питань екологічної політики.