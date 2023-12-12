Затриманим загрожує до 10 років тюрми

В Одесі поліцейські затримали організатора угруповання, відомого у кримінальному середовищі на прізвисько «Путін», та шістьох його поплічників, які здійснили серію підпалів квартир у місті. Про це у вівторок, 12 грудня, повідомила Національна поліція.

Як розповіли у відомстві, у листопаді четверо найманців підпалили автомобільні шини біля дверей двох квартир у багатоповерхівках в Київському районі міста. Мешканці будинків самостійно загасили вогонь та звернулися до поліції. Поліцейські встановили причетних до підпалу осіб, розшукали і затримали їх в орендованій квартирі у день скоєння другого підпалу. Ними виявилися троє киян та мешканець Херсона.

Зловмисники діяли «на замовлення», а для пошкодження чужого майна розподілили між собою ролі. Один із них виконував функції водія, двоє – безпосередньо вчиняли підпал та фільмували це за допомогою мобільного телефону, аби мати підтвердження виконання замовлення. Ще один фігурант в момент вчинення злочину спостерігав за під’їздом та у разі появи сторонніх людей і повинен був повідомити про це спільникам.

«Поліцейські провели обшуки в орендованій квартирі та автомобілі, на якому вони пересувалися. Вилучено: одяг, мобільні телефони з сім-картками, ємності з паливно-мастильними речовинами, а також корпус ручної гранати з запалом. Під час огляду мобільних телефонів фігурантів, в одному з них було відео підпалу, яке вони відправили організатору злочину. Той пообіцяв їм за «роботу» чотири тисячі доларів», – розповіли у відомстві.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. За одним фактом умисного пошкодження чужого майна фігурантам вже повідомлено про підозру.

відео Нацполіції

За кілька днів потому ще двоє жителів Київщини підпалили двері двох квартир у багатоповерхівках Приморського та Київського районів Одеси. На щастя, і цього разу громадяни також вчасно помітили загоряння і загасили їх. За результатами вжитих слідчо-оперативних заходів оперативники викрили та затримали підпалювачів.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили і організатора підпалів. Ним виявився житель Київської області на прізвисько «Путін». Він підшукував виконавців, надавав їм адреси, вказівки та поради щодо механізму вчинення злочинів.

Поліцейські зібрали достатньо доказів та вже повідомили йому про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб, що передбачено ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 ККУ.

Суд обрав всім сімом запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Двоє підпалювачів наразі вийшли під заставу, ще четверо разом з організатором продовжують перебувати під вартою. Усій злочинній групі загрожує до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.