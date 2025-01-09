Вибух стався вранці 9 січня на території Кам’янського ліцею

Вранці 9 січня на території Кам’янського ліцею, що на Березнівщині, вибухнув твердопаливний котел. Від отриманих травм на місці події загинув кочегар. Про це ZAXID.NET повідомила речниця поліції області Марія Юстицька.

«У четвер, 9 січня, близько 05:00 сторож Кам’янського ліцею почув вибух із приміщення котельні. На місці події чоловік виявив без ознак життя машиніста, 52-річного місцевого жителя. Про подію одразу повідомив директора, а той – поліцію», – розповіла Марія Юстицька.

У Березнівській міській раді зазначили, що попередньо причиною вибуху стало порушення правил експлуатації котла. Зокрема, за даними слідства, йдеться про несправний водяний насос.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Поліцейські наразі встановлюють обставини інциденту та причетних до вибуху.

Оновлено. Через трагедію голова Рівненської ОВА Олександр Коваль ініціював перевірку закладів освіти області на дотримання правил протипожежної безпеки. Директор департаменту освіти і науки Рівненщини Петро Коржевський зʼясував, що загиблий кочегар не пройшов пожежно-технічний мінімум і не мав відповідного посвідчення.