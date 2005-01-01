На території підприємства у Сокальському районі знайшли утопленика

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 09:102450

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6 червня на території підприємства ПАТ «Львівської вугільної компанії» у с. Сілець Сокальського району знайшли тіло утопленика.

Його виявили близько 17:00 в недіючому резервуарі для зберігання мокрої солі, повідомляє ДСНС Львівщини.

Рятувальники витягли тіло за допомогою мотузки, багра та сітки. Особа загиблого встановлюється.

У департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА уточнили, що у резервуар належить КП «Червоноградтеплокомуненерго».

Обставини смерті з’ясують правоохоронці.

Загалом, згідно з офіційною статистикою, від початку року на території Львівщини 15 осіб загинули на воді.

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