На Яворівському полігоні вщент згоріли два військові намети

У понеділок ввечері, 24 січня, сталася пожежа на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині. Згоріли палатки медичного пункту. На щастя, ніхто не постраждав.

У ДСНС повідомили, що пожежа на території Яворівського полігону у селі Старичі на Львівщині сталася близько 19:20. Згоріли два намети на площі близько 100 м2.

Унаслідок пожежі згоріли два намети медичного пункту (фото очевидців)

Пожежу гасили восьмеро пожежників та дві одиниці техніки понад півтора години. Також залучали спецтехніку військових. Попередньо відомо, що жертв та постраждалих унаслідок пожежі немає.