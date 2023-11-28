В області поставлять 12 спецнаметів, в яких можна буде зігіртися

На Тернопільщині через ускладнення погодних умов, які прогнозують з 29 листопада, розгорнуть 43 пункти обігріву. Також у Тернополі встановлять модульний будинок, в якому облаштують місця для сидіння, точку з безкоштовною Wi-Fi зоною та куток з гарячим чаєм і кавою.

В Тернопільській державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили «Суспільному. Тернопіль», що рятувальники готуються до важких погодних умов, які синоптики прогнозують з 29 листопада. В області очікуються мокрий сніг та хуртовини. Щоб запобігти травмуванню людей на Тернопільщині будуть розгортати пункти обігріву.

«У нас в готовності знаходиться до розгортання 12 пунктів обігріву на базі наметів, а також є 4 мобільних пункти обігріву на базі автомобілів підвищеної прохідності з кунгами, де буде забезпечено обігрів людей з допомогою додаткового опалення. Крім того, на базі наших пожежно-рятувальних підрозділів розгорнуто 26 “Пунктів незламності”, де також люди можуть отримати допомогу в разі пониження температури, ускладнення інших погодних умов», – розповів начальник оперативно-координаційного центру Державної служби з надзвичайних ситуацій Віталій Осадчий.

Також додатковий пункт обігріву встановлять у Тернополі на Театральному майдані. В ДСНС Тернопільщини з відповідним проханням звернулася Тернопільська міська рада. За інформацією надзвичайників, це буде спеціальний модульний будинок. Він буде оснащений за всіма вимогами. В середині поставлять крісла та розкладні ліжка, буде додатковий обігрів. Будь-хто зможе зайти і зігрітися. Також безкоштовно можна буде попити гарячого чаю, кави. Будинок обладнають безплатним інтернетом. Працівники ДСНС постійно знаходитимуться всередині і надаватимуть усю необхідну допомогу.