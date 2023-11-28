Вершина гори Піп Іван, 28 листопада

На високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека.

Як повідомили у ДСНС України, у цих регіонах можливе сходження середніх та великих лавин.

«Український гідрометеорологічний центр попереджає, що 28-29 листопада у зв’язку з хуртовинами та снігопадамина високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень). Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях», – інформують в ДСНС.

Рятувальники закликають туристів утриматися від походів у гори.

Додамо, що за інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, зранку 28 листопада на вершині гори Піп Іван (2028 м) зафіксували -10°С, туман і вітер 14 м/с.

Під час снігопаду на дорогах Закарпаття працюють рятувальники. 28 листопада на трасі національного значення Н 13, поблизу Перечина, вони витягнули з кювету легковик.