36-річний чоловік завдав кілька ударів ножем опоненту

На Тернопільщині 36-річний чоловік під час сварки вбив співмешканця своєї тещі. 58-річний загиблий заступився за жінку, яка сварилася з нетверезим зятем. Підозрюваний під час крику схопив ніж, яким завдав кілька ударів опоненту. Від масивної втрати крові тернопільчанин загинув на місці.

Сімейна трагедія відбулася в селі Лосятин Кременецького району. Обоє чоловіків проживали в одній родині. Старший був співмешканцем матері, а молодший мав стосунки з її донькою. 19 грудня зять прийшов з роботи додому нетверезий. Теща почала його сварити, що він поганий подає приклад у сім’ї двом дітям. 36-річний чоловік накинувся на жінку.

«У сварку також втрутився співмешканець тещі. Він хотів захистити жінку, однак молодик взяв ніж і накинувся на нього. За попередніми даними, нападник завдав кілька ударів холодною зброєю», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 20 грудня.

Жінки викликали бригаду швидкої допомоги та поліцію. Медики, які прибули на виклик, не змогли врятувати чоловіка і від важких поранень і масивної кровотечі він помер. Правоохоронці затримали 36-річного зловмисника. Також встановили його особу, чоловік проживав на Київщині, а в Тернопільську область переїхав до коханої нещодавно. Чоловіка затримали також з’ясували, що в минулому він був судимий за крадіжки майна.

Правоохоронці внесли відомості про злочин в ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Затриманому вже оголосили підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.