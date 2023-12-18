Чоловік після побиття дружини втік з будинку

На Тернопільщині чоловік через ревнощі до смерті побив свою дружину. Жінка вирішила не звертатися по медичну допомогу і померла через три дні від внутрішньої кровотечі. Насильник втік з дому, проте правоохоронцям вдалося розшукати чоловіка. Йому повідомили про підозру і затримали.

Побиття, яке спричинило смерть жінки, сталося в селі Старий Збараж Збаразької громади. Про бездиханне тіло жінки у власному будинку поліцейським повідомили сусіди. Люди помітили, що тривалий час ніхто з подружжя не виходить на вулицю. Коли зайшли до будинку, то побачили на підлогу жінку, чоловіка не було. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Під час перевірки поліцейські встановили, що жінка ймовірно померла від жорстокого побиття.

Загибла зі своїми травмами не зверталася за медичною допомогою, а просто перебувала вдома

«Тіло загиблої оглядав судово-медичний експерт. Він виявив численні травми та синці, а вже після розтину стало відомо, що причина смерті – ушкодження, отримані кілька днів перед смертю. Були зафіксовані численні кровотечі, поломані ребра та забої внутрішніх органів. З такими травмами жінка прожила три дні. До медиків не зверталася і як наслідок – втратила свідомість та померла», – повідомив начальник слідчого відділення Збаразького відділення Віталій Пахлан.

Працівники кримінальної поліції встановили, що жінку побив її чоловік. Підозрюваного розшукали та затримали. Чоловік у скоєному зізнався. Додав, що травмував дружину через ревнощі. Жителя села Старий Збараж оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 121 КК України (Нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвело до смерті людини). Чоловіку загрожує позбавлення волі до 10 років.