Вирок у справі виніс Рівненський міський суд

Рівненський суд виправдав колишнього міліціонера, якого звинувачували у перевищенні службових повноважень. За версією слідства, посадовець незаконно утримував у відділку чоловіка і примушував його зізнатись в умисному вбивстві. Розслідування справи тривало понад десять років і врешті завершилось для Богдана З. виправдальним вироком.

Як йдеться у вироку Рівненського міськрайонного суду, інцидент стався ще в березні 2011 року, тоді обвинувачений обіймав посаду оперуповноваженого відділення кримінальної міліції у справах дітей Рівненського РВ УМВС.

У матеріалах справи зазначено, що службовець доправив з села Шубків до відділку трьох людей, в тому числі неповнолітнього, для надання пояснень у справі про зникнення чоловіка. Двох з них він згодом відпустив, а третього в процесі допиту начебто бив, вимагаючи зізнатись в умисному вбивстві, і незаконно утримував його у відділку впродовж 27 годин. Після цього потерпілий таки написав заяву та обмовив себе.

Після того, як хлопця відпустили додому, родичі побачили в нього на тілі синці. Відтак батько звернувся в прокуратуру, аби слідство відкрило справу про незаконне утримання сина у відділку та побиття. Але в 2012 році прокуратура у цьому відмовила. Втім, чоловік на цьому не зупинився і намагався оскаржити це рішення. Після скарги вже на бездіяльність Рівненської міської прокуратури слідство внесло справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 365 ККУ (перевищення службових повноважень).

Вже в 2013 суд в свою чергу скасував постанову прокуратура про відмову в відкритті проваження. Тоді ж слідчий мав розпочати досудове розслідування. Однак він прийняв постанову про відновлення слідства, хоча офіційно воно припинене не було.

Ці процесуальні помилки і стали підставою для виправдального вироку. «Слідчий не мав повноважень вносити скаргу до ЄРДР та проводити будь-які слідчі дії до скасування судом постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, а після закриття кримінального провадження не мав повноважень на його відновлення, то усі зібрані ним у кримінальному провадженні від 29.12.2012 докази є очевидно недопустимими», – вирішив суддя.

Відтак колишнього міліціонера постановили повністю виправдати «за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення».

Вирок поки не набрав законної сили, сторона обвинувачення може оскаржити його, подавши апеляцію.