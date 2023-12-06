Правоохоронці затримали мешканця Львівщини, який під час конфлікту сильно побив свого дядька

Правоохоронці затримали 24-річного мешканця Львівщини, який під час конфлікту сильно побив свого дядька – він отриманих травм чоловік помер у лікарні. Нацполіція Львівщини повідомила, що випадок трапився у Новояворівську.

Як вказано у повідомленні правоохоронці за 6 грудня, випадок трапився у ніч на 1 грудня у квартирі одного з будинків на вулиці Січових Стрільців у Новояворівську. Між 24-річним сином власника квартири та його 41-річним дядьком виник побутовий конфлікт, під час якого племінник жорстоко побив родича, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження та втік. За два дні потерпілий, незважаючи на зусилля медиків, помер у лікарні від отриманих травм.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та екіпажі сектору реагування патрульної поліції Яворівського районного відділу поліції, а також співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Правоохоронці розшукали нападника та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.