Експерти з'ясували, що якість дороги не відповідає державним стандартам

На Тернопільщині правоохоронці оголосили підозру керівнику приватної фірми, яка неякісно відремонтувала місцеву дорогу. Ще одну підозру також отримав інженер з технагляду комунальної установи громади, де проводили ремонт. Загалом збитки становили понад 1,8 млн грн.

Під час розслідування неякісного ремонту дороги в одній із місцевих громад Тернопільщини встановили, що підрядник неякісно виконав роботи. Компанія спільно з органом місцевого самоврядування уклало договір про ремонт дороги на території місцевої громади Тернопільського району. Відрізок шляху відремонтували, однак з численними порушеннями.

«Експерти встановили, що щільність укладеного асфальтного покриття не відповідає державним стандартам», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини у середу, 19 березня.

Однак, інженер технагляду комунального підприємства громади все ж погодив звіт про завершення роботи, не знайшов ніяких порушень і прийняв в експлуатацію відремонтовану дорогу. За оцінкою експертів, вартість неякісно виконаних ремонтних робіт складає понад 1,8 млн грн.

Прокурори Тернопільщини повідомили про підозру директору товариства-підрядника та інженеру технагляду за ч. 2 ст. 367 КК України (Неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам окремих юридичних осіб). Обом посадовцям загрожує позбавлення волі до п’яти років зі штрафом в розмірі 12,7 тис. грн.