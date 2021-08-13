У день смертельної ДТП юнак мав святкувати своє 18-річчя

У Кременецькому районі Тернопільської області вночі 13 серпня загинув 18-річний мотоцикліст. ДТП сталася на сільській дорозі між населеними пунктами Кутянка та Андрушівка, коли водій злетів з дороги та врізався в дерево.

«Близько 02:20 на лінію 102 надійшло повідомлення про аварію від фельдшера екстреної медичної допомоги. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, мотоцикліст на повороті не впорався із керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм юнак загинув на місці», – йдеться в повідомленні поліції Тернопільщини.

Поліція також повідомила, що у день аварії юнаку виповнилося 18 років і ввечері мало б відбутися святкування його дня народження.

Поліцейські кажуть, що на момент автопригоди юнак був тверезий. Причиною смертельної травми могли стати те, що він не одягнув шолом, який був пристебнутий на мотоциклі позаду.

Автопригоду правоохоронці внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 286 ККУ (порушення ПДР). Триває слідство.