Це працівники Бережанської міської лікарні

На Тернопільщині правоохоронці викрили травматолога та реабілітолога Бережанської міської лікарні за вимагання хабаря від військового. Медики запропонували бійцю зробити операцію, а потім виставити діагноз, з яким він міг би перевестися в тиловий підрозділ. За вимагання хабаря лікарям загрожує до 10 років позбавлення волі.

Під час розслідування поліцейські з’ясували, що двоє лікарів з Бережан змовилися і запропонували травмованому бійцю вписати у його медичну документацію додатковий діагноз. З цим документом військовий міг не повертатися у бойову частину за станом здоров’я, а нести службу в тиловому підрозділі.

Травматолог запропонував зробити операцію за 15 тис. грн, а реабілітолог вимагав 10 тис. грн за процедури і оформлення усіх документів, повідомили в поліції Тернопільщини.

Про злочинну схему дізналися правоохоронці і провели дев’ять санкціонованих обшуків в помешканнях лікарів та в їхніх робочих кабінетах, а також в автомобілях. Загалом під час обшуків вилучили 1,3 млн грн. Є підозри, що лікарі займалися дописуванням діагнозів упродовж тривалого часу – наразі це з’ясовує слідство.

Обом медикам оголосили підозри за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Лікарям загрожує до 10 років позбавлення волі.