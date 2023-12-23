Мешканець Тернополя заплатив шахрайці 20 тис. грн за те, що б вона не оприлюднювала його інтимні фото. Чоловік з незнайомою жінкою познайомився в соціальній мережі, а через тиждень переписки скинув їй свої світлини з оголеним тілом. Жінка ж почала вимагати гроші за неоприлюднення.

До поліцейських Тернополя за допомогою звернувся ошуканий місцевий мешканець Тернополя. Він розповів, що в одній із соціальних мереж він познайомився з жінкою. Вже через декілька днів листування незнайомка запропонувала чоловіку обмінятися інтимними фото. Заявник не відмовив, надіслав їй свої оголені світлини. У відповідь чекав на інтимні фото жінки, однак отримав повідомлення про те, що він повинен заплатити їй гроші.

«Спритна аферистка вимагала 20 000 гривень за не розповсюдження в мережі його відвертих фото. Зрештою чоловік, задля збереження репутації, переказав гроші на вказаний рахунок, а вже тоді звернувся за допомогою в поліцію», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 22 грудня.

Правоохоронці внесли інформацію про подію в ЄРДР відповідно до ч. 1 ст. 190 КК України (Шахрайство). Коли поліцейські розшукають аферистку, то їй загрожує позбавлення волі на термін до 3 років. Правоохоронці також наголошують, що перед тим, як ділитися з незнайомими людьми в інтернеті персональною інформацією, треба переконатися, що це не шахрайство.