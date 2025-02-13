Вогонь повністю знищив житло на першому поверсі

В Кременці на Тернопільщині в пожежі квартири травми отримали троє людей. Горіла квартира на першому поверсі багатоквартирного будинку. Рятувальники врятували дев’ятьох людей. Ще трьох бригада швидкої допомоги доставила в районну лікарню.

Вечір 12 лютого до «Служби порятунку» зателефонували мешканці багатоквартирного будинку, що на вул. Київській, і повідомили, що з вікон квартири на першому поверсі йде чорний дим, також видніється вогонь всередині.

«Вогонь охопив квартиру на першому поверсі, а густий дим швидко поширився під’їздом, загрожуючи мешканцям верхніх поверхів. На місце події негайно вирушили рятувальники ДСНС. Попри щільне задимлення, обмежену видимість і загрозу отруєння чадним газом, вони діяли чітко і професійно», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в четвер, 13 лютого.

На верхніх поверхах залишалися люди, які не могли самостійно вибратися. Завдяки оперативним діям рятувальників шість людей врятували та дев’ять людей евакуювали. Троє мешканців верхніх поверхів отримали різні травми та опіки. Бригада швидкої допомоги доправила їх до Кременецької міської лікарні.

Приміщення квартири вигоріло вщент. Загалом 20 м2 житла полум’я знищено вщент. Пожежу вдалося швидко локалізувати. О 20:07 рятувальники повністю ліквідували пожежу.