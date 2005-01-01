На Тернопільщині вбивць громадського активіста засудили до 14 років тюрми

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 09:323451
На Тернопільщині вбивць громадського активіста засудили до 14 років тюрми
фото «20хвилин»
Активіста вбили у травні 2016 року

У Зборівському районному суді винесли вирок обвинуваченим у вбивстві громадського активіста з Тернопільщини, депутата Кременецької районної ради Віталія Ващенка. Як повідомляє «Правий сектор. Тернопільщина», згідно з рішенням суду, троє обвинувачених отримали по 14 років позбавлення волі, ще один співучасник злочину – 4 роки позбавлення волі.

Сам злочин трапився у травні 2016 року. Невідомі зловмисники напали на Віталія Ващенка на подвір’ї його ж будинку. Громадського активіста жорстоко побили. Від отриманих травм він за кілька годин помер у лікарні.

Як повідомляв ZAXID.NET, правоохоронці досить швидко знайшли виконавців цього злочину – ними виявилися четверо раніше судимих жителів Дніпропетровської області.

Згодом Олексієві Ц., Олександрові З., Станіславові Б. та Максимові К. висунули звинувачення в умисному вбивстві депутата Кременецької районної ради, керівника фракції громадського руху «Народний контроль» Віталія Ващенка (ч. 2 ст. 115 КК України).

Вбитий активіст боровся проти незаконного оформлення земель. У поліції повідомляли, що основною версією вбивства Ващенка була його громадська робота з викриття корупції в органах влади, правоохоронних органах, суді. Згідно з даними слідства, активіста не планували вбивати, а лише залякати. Однак побиття завершилося фатально.

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