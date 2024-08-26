Дві камери встановлено на виїздах з Тернополя

На Тернопільщині з 26 серпня запрацювали ще 4 камери автофіксації порушень правил дорожнього руху. Дві камери встановлено на виїздах з Тернополя. Ще дві в області на трасах міжнародного значення. Загалом в області вже працює 12 таких комплексів.

На автомобільних дорогах Тернопільської області запрацювали додаткові комплекси автофіксації порушень ПДР. Порушення вони фіксують в обох напрямках автомобільного руху, повідомили в патрульній поліції Тернопільщини в понеділок, 26 серпня. Нові камери автофіксації розташовані:

в місті Монастириська на 48 км+821 автодороги Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль, напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ;

при вʼїзді в село першої Озерни на 12 км+205 автодороги М-09 Тернопіль – Львів – Рава Руська;

при виїзді з міста Тернопіль в напрямку села Смиківці, на 154 км+464 автодороги М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине;

при вʼїзді в село Шляхтинці на 316 км+542 автодороги M-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, напрямок спрямування приладу м.Тернопіль.

Загалом в Тернополі та області працює 12 комплексів автофіксації порушень ПДР. У Тернополі камери встановлені на:

вул. Степана Будного;

вул. Протасевича;

просп. С. Бандери;

2 камери проспект Злуки.

В області камери працюють в населених пунктах:

у с. Горинка;

с. Великі Бірки, на 158+740 M-30 Стрий –Умань – Дніпро – Ізварине;

с. Велика Березовиця, на 328+315 M-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече.

Додамо, що перевищення встановлених обмежень швидкості руху авто більше, як на 20 км/год – тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень. Якщо автомобіль перевищив швидкість більше, як на 50 км/год, то власник авто заплатить штраф в розмірі 1700 гривень.