Підозрювана вдарила чоловіка кілька разів металевою лопаткою для попелу

Жителька Монастириської громади до смерті побила свого 74-річного чоловіка, який пересувався за допомогою інвалідного візка. Його тіло правоохоронці виявили в літній кухні. Голова вся була в крові та різних травмах.

До правоохоронців Монастириська подзвонила невідома жінка і попросила приїхати за адресою, де стався злочин. Працівники поліції в літній кухні, яка була розташована поруч з житловим будинком на подвір'ї, виявили тіло чоловіка. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Судмедексперт оглянув мертвого 74-річного чоловіка і встановив, що той помер від багатьох ударів металевим предметом по голові. Знаряддям вбивства виявилася невелика металева лопатка для викидання попелу з печі, уточнили для ZAXID.NET в поліції.

Житель Монастириської громади мав 1 групу інвалідності. Він не міг ходити і пересувався на інвалідному візку.

«У ході розслідування стало відомо, що до смерті 74-річного чоловіка причетна його дружина. Слідчі встановили, що під час чергової суперечки жінка схопила металеву лопатку і кілька разів вдарила нею чоловіка по голові. Знаряддя вбивства викинула», – повідомили в ГУ Нацполіції в Тернопільській області.

Під час слідчих дій дружина загиблого зізналася, що це вона побила його до смерті. Сусіди розповіли правоохоронцям, що жінка останні роки зловживала спиртними напоями. 64-річну жительку Монастириської громади затримали. Слідчі голосили підозру відповідно до ч. 2 ст. 121 КК України (вбивство) та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.