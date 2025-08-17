Це 26-метрові вагони з низькопідлогової секцією

Перший з 25-ти трамваїв, що Львів отримав від швейцарського Базеля, вийде на маршрут вже у вівторок, 19 серпня. Він курсуватиме на маршруті №9, повідомив у фейсбуці керівник департаменту мобільності ЛМР Олег Забарило.

Це трамвай Schindler Be 4/8 із серії, що Львів почав отримувати в січні. Щоб трамвай зміг виїхати на львівські колії, його переобладнали відповідно до українських стандартів, вимог безпеки та доступності.

(фото Олега Забарила)

Перед запуском на маршрут трамвай випробовували без пасажирів упродовж тижня. Усі перевірки успішно завершені, а водії пройшли спеціальне навчання.

До кінця року на трамвайні маршрути Львова мають вийти ще щонайменше шість трамваїв з Базеля.

Як повідомляв ZAXID.NET, вживані 26-метрові вагони Schindler Be 4/8 з низькопідлоговою секцією Львову передало швейцарське місто Базель. 25 вагонів працюватимуть на маршрутах, а ще 10 – донори запчастин.