Бруківку уклали приблизно 100 років тому для кращого сполучення між Львовом і Жовквою

Під час ремонту траси М-09 Львів – Рава-Руська виявили історичну бруківку. Археологи з’ясували, що вона виготовлена з базальтових порід, її замостили приблизно сто років тому. Підрядник її демонтує. Як це мощення використають надалі, ще вирішують.

Як розповіли ZAXID.NET у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, базальтову бруківку виявили під асфальтобетонним покриттям на ділянці між селами Гряда і Великі Грибовичі.

Бруківку виявили між Грибовичами і Грядою (фото Служби відновлення та розвитку інфраструктури)

Після цього фахівці Рятівної археологічної служби оглянули місце. За їхніми попередніми висновками, це дорожнє покриття першої третини XX ст.

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Підрядна організація демонтує бруківку та складе в окремому місці.

Бріківку зібрали в одному місці (фото Служби відновлення та розвитку інфраструктури)

«Тільки після завершення робіт з демонтажу ми зможемо визначити кількість цієї бруківки і надалі спільно з органами місцевого самоврядування та Львівською ОВА буде прийнято рішення щодо її використання», – пояснили у Службі.

Нагадаємо, капітальний ремонт траси М-09 розпочали у квітні 2025 року. Роботи фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Підрядниками є «Автомагістраль-Південь», яка проводить роботи від Жовкви до Рави-Руської, та «Онур» – від Львова до Жовкви. Трасу розширять на одну смугу, облаштують велодоріжки й тротуари та всю прилеглу інфраструктуру.