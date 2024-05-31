У перші дні літа, 1 і 2 червня, на території Рівненщини очікуються грози та шквальний вітер. Місцями можливий град. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.

У суботу, 1 червня, синоптики попереджають про короткочасний дощ, грозу та град. Вночі та вранці буде слабкий туман, а протягом дня – хмарно. Місцями пориви вітру сягатимуть швидкості 15-20 м/с. Температура вночі коливатиметься від +10ºС до +15ºС, вдень від +21ºС до +26ºС.

Погода у неділю, 2 червня, також буде хмарною. Вночі істотних опадів не прогнозують, проте вдень буде короткочасний дощ і гроза. Місцями пориви вітру сягатимуть швидкості 15-20 м/с. Температура вночі від +10ºС до +15ºС тепла, вдень від +19ºС до +24ºС.

Опади на Рівненщині очікуються й на початку тижня – у понеділок, 3 червня, попереджають про дрібний дощ, який у вівторок та середу, 4 та 5 червня, зміниться на сильний дощ із грозою. Із четверга синоптики опадів не прогнозують.