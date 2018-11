Луценко заявив, що виведені з «ПриватБанку» кошти пішли на купівлю яхт і картин Пікассо

Генеральна прокуратура встановила перелік активів на 5,5 мільярда доларів, які були придбані за виведені з «ПриватБанку» кошти до його націоналізації, повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Ми встановили колосальні активи на 5,5 млрд доларів, ті що в кінці схеми, – від яхт і картин Пікассо до заводів і нерухомості», – сказав він в коментарі агенції «Інтерфакс-Україна».

У той же час генпрокурор додав, що для застосування до вказаних активів будь-яких заходів впливу необхідно встановити їх кінцевого власника-бенефіціара. При цьому він зазначив, що заяви детективного агентства Kroll за підсумками аудиту не мають юридичної сили.

«Дослідження Kroll показало, як деякі фірми через 30-40 рахунків на Кіпрі “провернули” в один день кошти і вивели їх на “третю хвилю” – таке собі офшорне підприємство, яке придбало певні активи. Наразі відомо, які це активи, і це схоже на відмивання коштів – ст. 209 Кримінального кодексу», – заявив Луценко.

«Але тепер суду потрібен конкретний документ, який засвідчує, хто є бенефіціаром цього майна. Якщо це дійсно екс-власники “ПриватБанку”, тоді ми зможемо накласти на них арешт через український суд і суди інших юрисдикцій – там дуже багато країн, в тому числі США, Люксембург, Австрія, Іспанія, Кіпр», – пояснив генпрокурор і додав, що ГПУ наразі працює над отриманням підтвердження бенефіціарства цих активів.

Разом з тим, додав Луценко, для того, щоб в подальшому відкрити провадження за ст. 209 КК, необхідно також встановити так званий «предикат» – тобто розкрадання, шахрайство або будь-які інші протизаконні дії з боку екс-власників.

«Стаття 209 не діє без “предиката” – не можна заявляти про відмивання, якщо ти не встановив, де вкрадено, і в цьому моральні, людські оцінки дуже часто відрізняються від юридичних», – пояснив він.

У свою чергу, продовжив генпрокурор, встановлення «предиката» ускладнене відсутністю можливості встановити збиток «ПриватБанку» внаслідок операцій, що стали основою для виведення коштів. Йдеться про надання кредитів 36 компаніям на 133 млрд грн, виданих в жовтні-листопаді 2016 року, за рахунок яких були погашені кредити 193 інших позичальників банку.

«Ці 36 фірм мають 10-річні кредитні лінії. Поки вони є чинними, баланс “ПриватБанку” сходиться, і у фінустанови відсутній кредитний збиток, який є підставою для застосування ст. 191 КК», – сказав він.

За словами Луценка, для виходу з ситуації, що склалася, необхідно або достроково розірвати ці кредитні лінії, посилаючись на те, що позичальники не обслуговують взяті на себе зобов’язання, або чекати 10 років.

Генпрокурор вважає, що така схема стала можливою через недалекоглядність чиновників, які дозволили замінити борги одних компаній боргами інших.

Як відомо, детективна агенція Kroll за підсумками аудиту «ПриватБанку» підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів. «ПриватБанк» в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення про націоналізаціюПриватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.