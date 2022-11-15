Усю зброю і вибухівку поліція відправила на експретизу

На залізничному вокзалі в Івано-Франківську поліція затримала двох чоловіків, які мали при собі вибухівку, патрони і холодну зброю. Усі боєприпаси від затриманих вилучили, за скоєне обома чоловікам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області, правоохоронці на залізничному вокзалі затримали 53-річного мешканця Донецької області та 29-річного мешканця Запоріжжя

«Серед особистих речей у них виявили та вилучили 240 патронів, запали до боєприпасів, гранати та холодну зброю. Вилучені боєприпаси направлені на експертизу. Наразі поліцейські встановлюють походження заборонених предметів та мету їх зберігання», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За скоєне обом чоловікам статті загрожує до сім років позбавлення волі.