Від вибуху ніхто не постраждав, однак пошкодилась огорожа будинку

Мешканець села Пасічна, що поблизу Надвірної, після конфлікту зі знайомим кинув на подвір’я гранату. Чоловік під’їхав до будинку на машині, кинув гранату під будинок і поїхав геть. Затримали його за кілька годин після інциденту. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте пошкодилась огорожа будинку.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, інцидент стався ще у вівторок, 1 листопада. Виклик про вибух у дворі в селі Пасічна правоохоронці отримали об 11:20. Місцева мешканка повідомила поліцейським, що невідомий з автомобіля кинув під її огорожу вибухівку. Вже за дві години після підриву поліція затримала місцевого мешканця, якого підозрюють у злочині.

«Йдеться про 45-річного місцевого мешканця. Встановлено, що затриманий мав неприязні відносини з чоловіком заявниці. Таким чином він хотів помститись, кинувши вибуховий пристрій. Наразі призначено ряд експертиз, встановлюється походження боєприпаси», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі фігурант справи перебуває у СІЗО, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)ККУ. Вирішується питання повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.