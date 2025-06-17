У неділю, 15 червня, 35-річний волинянин убив ножем свою колишню дружину та її матір. Злочин стався в одному з сіл Ковельського району. За даними слідства, під час конфлікту мешканець Старовижівської громади декілька разів ударив ножем свою колишню 26-річну дружину та її 58-річну матір. Про це повідомила пресслужба поліції області.

За інформацією видання «Ковель медіа», загибла волинянка неодноразово скаржилася на погрози та насильницькі дії з боку колишнього чоловіка. Вона заявляла про викрадення спільної дитини, крадіжку банківської картки та погрози вбивством – як їй, так і її матері. Також волинянка зверталася до суду зі скаргою на бездіяльність поліції за невнесення відомостей про порушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У лютому 2023 року жінка заявила на свого колишнього чоловіка за викрадення малолітньої дитини. У скарзі вона зазначила, у грудні 2022 року орган опіки та піклування визначив місце проживання спільного сина із нею. За словами заявниці, у зв’язку із побоюванням за життя і здоров’я дитини вона раніше до правоохоронців не зверталась. Окрім того, повідомила суд, що у лютому 2022 року колишній чоловік викрав її банківську картку, з якої зняв близько 12 тис. грн для власних потреб.

Зловмисника затримали. Йому оголосили підозру за фактом умисного вбивства двох людей (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.