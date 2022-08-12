На Волині СБУ викрила 41-річного переселенця з Донеччини, який підтримував Росію та погрожував місцевим прихожанам Православної церкви України. Чоловік чекав на окупацію Росією всієї України та зазначив, що «після приходу росіян всі нацики та мешканці східних областей, які їх підтримують, будуть знищені». У разі доведення вини йому загрожує максимум до трьох років тюрми.

Про вручення підозри стало відомо у п'ятницю, 12 серпня. Як встановило слідство, 41-річний мешканець Донеччини після початку повномасштабного вторгнення втік на Волинь. Його прихистили в селі біля Луцька.

«Перебуваючи у відносній безпеці, зловмисник систематично висловлювався на підтримку збройної агресіїї РФ проти України, погрожував місцевим мешканцям покараннями від збройних формувань РФ та постійно очікував прихід руского міра на Волинь», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ Волині.

Окрім того, пропагандист погрожував місцевому священику, його родині та прихожанам Православної української церкви. В СБУ наводять такі його цитати: «После прихода россиян все нацики и представители восточных областей, которые их поддерживают будут уничтожены», «Будем резать вас, уничтожать вас, издеваться над вами, вашей семьей, всеми нациками и священниками».

Чоловікові повідомили про підозри за двома статтями ККУ: ч.1 ст. 436-2 (виправдовування російських злочинів) та ч.2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої релігійної приналежності). У разі доведення вини йому загрожує до трьох років тюрми.

Додамо, що напередодні СБУ викрила 55-річного переселенця з Маріуполя, який після початку повномасштабної війни переїхав до Луцька і активно заявляв про підтримку Росії.